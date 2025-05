Jason Aaron de retour sur un titre Uncle Scrooge (Picsou)

Les dernières sollicitations de Marvel pour le mois d'août ont été dévoilées et, avec elles, une visibilité sur certains titres qui étaient passés entre les mailles du filet jusque-là. C'est notamment le cas avec ce bon vieux Picsou et plus particulièrement l'annonce d'une nouvelle série par Jason Aaron. Intitulée Uncle Scrooge: Earth's Mightiest Duck, la série sera dessinée par Giuseppe Camuncoli, Mahmud Asrar, Ciro Cangialosi, entre autre. La cover principale sera réalisée par Gabriele Dell'Otto.

La planète a été conquise par des envahisseurs extraterrestres, les CONNAISSEURS, d'infâmes créatures qui collectionnent les antiquités les plus rares du cosmos. Alors qu'ils ravagent la Terre et pillent ses trésors légendaires, seul le plus grand aventurier du monde peut les arrêter. Mais Picsou fait face à une bataille sans précédent, prisonnier de son propre esprit, luttant pour préserver ses souvenirs les plus précieux. Par le scénariste Jason Aaron (UNCLE SCROOGE & THE INFINITY DIME, entre autres) et d'une équipe d'artistes de renom, voici l'aventure la plus épique de l'histoire de Picsou.

La série sera composée de quatre numéros. Le premier sortira au mois d'août pour 4.99$.