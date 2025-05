Tous les Defenders sont à new-York (pour Daredevil: Born Again ?!)

Comme vous le savez sans doute, le tournage pour la saison 2 de Daredevil: Born Again est en cours à New-York. Côté intrigue, Daredevil cherche du soutien pour tenter de combattre un Caïd plus puissant que jamais. De là, on pouvait se demander si certains des Defenders allaient être de retour et si oui... lesquels ?

Il y a peu, Krysten Ritter a annoncé son retour en Jessica Jones. Restait à savoir si Mike Colter (Luke Cage) et Finn Jones (Iron Fist) allaient eux aussi revenir. Et si pour le moment, aucune annonce n'a été faite, il reste un fait qui pousse clairemnt dans cette direction. En effet, grâce aux réseaux sociaux, nous savons que les deux acteurs sont, à l'heure actuelle, eux-aussi à New-York.

Affaire à suivre.