Des couvertures retro pour Marvel

Marvel Comics a annoncé une série de couvertures alternatives Retrovision qui seront disponibles à partir de juillet. Ces couvertures rendent hommage au style classique et à l'esthétique de l'Âge d'Argent. Elles coïncident avec la sortie du film Fantastic Four: First Steps qui introduit la Première Famille de Marvel dans un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960. Voici la liste des titres concernés :

2 JUILLET

ALL-NEW Venom #8, couverture de Scott Koblish

AMAZING Spider-Man #7, couverture de Leo Romero

AVENGERS #28, couverture de Wes Craig

CAPTAIN AMERICA #1, couverture de Nick Bradshaw

DAREDEVIL #23, couverture de Leo Romero

IMMORTAL Thor #25, couverture de Dan Jurgens

WOLVERINES & DEADPOOLS #1, couverture de Andrea Di Vito

X-MEN #19, couverture de Scott Koblish

9 JUILLET

FANTASTIC FOUR #1, couverture de Leonardo Romero

MAGIK #7, couverture de Joe Quinones

MILES MORALES: SPIDER-MAN #35, couverture de Javier Rodriguez

RED Hulk #6, couverture de Mike Allred

UNCANNY X-MEN #17, couverture de Ron Frenz

16 JUILLET

EDDIE Brock : CARNAGE #6, couverture de Jim Rugg

MOON KNIGHT: FIST OF KHONSHU #10, couverture de Paulo Siqueira

23 JUILLET

AMAZING Spider-Man #8, couverture de Dan Panosian

IRON MAN #10, couverture de Annie Wu

PHOENIX #13, couverture de Michael Cho

PSYLOCKE #9, couverture de Benjamin Su

STORM #10, couverture de Betsy Cola

WOLVERINE #11, couverture de Leo Romero

30 JUILLET

INCREDIBLE Hulk #27, couverture de Erik Larsen