New Avengers sera aussi lié à l'event One World Under Doom

Avec l'actualité cinéma, il y a une série qui est un peu chamboulée : Thunderbolts. Ce qui ne devait être qu'une série limitée liée à One World Under Doom a eu pas mal d'actualités ces derniers. Aussi, nous vous proposons, avant de commencer, un petit récapitulatif :

Actuellement, il y a une série limitée intitulée Thunderbolts: Doomstrike qui fait également office de tie-in pour One World Under Doom. Ecrite par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi, elle sera composée de cinq numéros, elle se terminera le 21 mai. Pour les intéressés, vous pouvez retrouver notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Il a ensuite été annoncé que la série reviendrait sous le nom New Thunderbolts dès le mois suivant (donc juin) afin de mieux accompagner la sortie du film.

Toujours dans l'optique de coller au film, il a été annoncé que le titre se nommerait non plus New Thunderbolts mais New Avengers.

Hier, nous vous dévoilions les premiers adversaires des New Avengers : les Killuminati.

Et aujourd'hui, nous apprenons que ce futur titre sera également un crossover à One World Under Doom. Pour autant, notez que cette nouvelle n'entre pas en contradiction avec tout ce qui a été annoncé par le passé. Par exemple, les Killuminati seraient, au final, une conséquence directe de la domination de Doom.

A noter qu'après les covers, c'est à présent une poignée de planches de New Avengers #1 qui a été dévoilée :

Enfin, vous trouverez également le synopsis des deux premiers numéros ci-dessous.

New Avengers #1 :

Carnage. Hulk. Namor. Clea. Wolverine. Cinq des plus dangereux solitaires et anti-héros de l'univers Marvel. Rien ne pourrait les faire travailler ensemble… mais Bucky Barnes et la Veuve Noire vont essayer. Des duplicatas déments des Illuminati menacent le monde, et s'ils réussissent à apprendre à travailler ensemble, ils seront aussi implacables que les originaux. Bucky et Natasha ont besoin d'alliés qui feraient n'importe quoi pour éliminer les duplicatas - mais rassembler une équipe de tueurs et de monstres présente ses propres dangers. Bienvenue chez les New Avengers - En espérant que vous survivrez à l'expérience !

New Avengers #2 :

ON VOIT DOUBLE ! Des duplicatas dérangés de l'Illuminati attaquent les Nouveaux Thunderbolts, entraînant une visite surprise de Clea Strange ! Mais même avec l'aide du Sorcier Suprême de la Dimension Obscure, plusieurs des doubles sont trop puissants à contenir. Pour comprendre comment les arrêter, l'équipe a besoin d'un génie, quelqu'un qui n'était pas lié aux Illuminati originaux. Mais leur meilleur candidat est grand, vert et très, très en colère…

New Avengers #1 sortira le 11 juin 2025. Il sera écrit par Sam Humphries et dessiné par Ton Lima.