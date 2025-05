Ryan Reynols dévoile les interdictions de Disney pour Deadpool & Wolverine

C'est une déclaration très intéressante que vient de faire Ryan Reynolds. En effet, l'acteur et producteur est revenu sur l'écriture de Deadpool & Wolverine lors du podcast Conan O'Brien Needs a friend. Il a expliqué que le CEO de Disney, Bob Iger, était impliqué de manière personnelle dans le processus créatif du film allant jusqu'à imposer deux règles que Deadpool ne devra pas briser.

Voici ce que l'acteur a déclaré :

La première fois qu'il a vu le film, il était dans de bonnes dispositions. Et il a dit "tu dois enlever la réplique, n'est-ce pas ?". Moi j'étais du genre "quelle réplique ?". "Tu sais très bien de quelle réplique je parle". Alors j'ai dit "Quoi, Mickey Mouse ?". Et il a répondu "Oui, celle-là". Alors j'ai fait "Mais Bob, TOUT le film tourne autour de cette réplique". Comme si cette phrase était le film, l'idée, la thèse, comme s'il s'agissait de tout. Quand il a dit « la réplique », mon cerveau s'est dit « le précieux, dois garder la réplique ». Et donc j’ai vraiment dû me promener un peu dans son bureau, faire quelques tours, et après ça allait mieux. On était bons. Nous l’avons changé. C'est juste que... il ne voulait tout simplement pas de la blague de Mickey Mouse."

La réplique en question a, depuis, été révélée. Il s'agissait de Deadpool qui s'exclamait, après avoir appris que Magneto ne ferait pas de caméo : "Put*** ! Sérieux quoi, on n'est vraiment pas foutu d'avoir un X-Man de plus ? Disney est tellement radin. Je peux à peine respirer tellement Mickey Mouse m'enfonce sa queue dans la gorge.

Puis, il ajouta peu après :

Je me souviens d'avoir essayé de faire mon Deadpool et Wolverine , et je me suis juste concentré là-dessous [...]. Après, ils ont dit "non" à 18 choses différentes, dont une version du film dans laquelle Deadpool poursuit le chasseur qui a tué la mère de Bambi. Ils ont dit "on ne touche pas à Bambi". Et j'ai répondu "Comment ça ? Vous aviez dit "on ne touche pas à Mickey Mouse". "Nous ne touchons pas à Bambi et nous ne touchons pas à Mickey Mouse".