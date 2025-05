Hayley Atwell adorerait revenir en Captain Carter pour Avengers Doomsday et Secret Wars

L'actrice qui tient le rôle de Peggy Carter depuis Captain America: First Avenger sorti en 2011 aimerait beaucoup revenir dans les films Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars... mais en tant que Captain Carter. C'est en tout cas ce qu'elle a révélé lors d'une interview réalisée dans le cadre de la sortie prochaine de Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Il y a tellement de choses qu'elle pourrait faire, je sens que je peux apporter tellement plus à un personnage parce que j'ai évolué au fil du temps. Ce qui est formidable avec le fait d'avoir du temps derrière soi et d'avoir eu une carrière de 20 ans jusqu'à présent, c'est le développement des compétences, et je pense qu'il y a encore tellement plus que Peggy peut faire. Elle est vraiment un personnage sous-estimé. Quand elle dit "Je sais ma valeur et l'opinion des autres n'a vraiment pas d'importance", c'est parce qu'elle n'a pas eu la place qu'elle sait mériter et qu'elle est véritablement capable d'occuper dans le monde. Et donc je pense qu'il y a encore tellement plus qu'elle peut faire, et je pense qu'elle parle d'une époque moderne, donc pouvoir la porter à ce niveau supérieur en tant que Captain Carter serait phénoménal. Surtout avec toute ma formation de Mission : Impossible. Je suis prête, allons-y !