Marvel 1943: Rise of Hydra repoussé

Petite news rapide afin de signaler que les développeurs du jeu Marvel 1943: Rise of HYDRA vient de repousser la date de sortie du jeu. Dans les faits, nous passons donc de "plus tard dans l'année" à "début 2026". A ce sujet, Skydance Games a expliqué :

Prendre ce temps supplémentaire nous permettra d'apporter plus de finition et de nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible, conforme à notre vision. Nous avons des choses passionnantes à vous proposer et avons hâte de partager plus bientôt !