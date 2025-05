Thunderbolts* : Les frères Russo ont réalisé la scene post-générique

Si vous êtes à jour dans l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que Thunderbolts* est sorti, qu'il marche plutôt bien et que les retours sont plutôt bons. Pourtant, malgré le fait qu'il y ait des dizaines de choses à souligner dans le film, il faut bien avouer qu'il y a clairement une chose qui sort du lot : la scène post-générique. Et aujourd'hui (bon, hier pour être plus précis, mais on ne va pas chipoter), nous avons peut-être une explication quant à son succès.

En effet, comme pour Thor: The Dark World dont la scène mid-credits scene n'avait pas été réalisée par Alan Taylor mais par James Gunn, la scène post-gen de Thunderbolts* n'a pas été faite par Jake Schreier mais par les frères Russo. Le but ? Faciliter le lien avec la suite du MCU mais également utiliser des décors du futur film. Une information confirmée par les frères eux-mêmes sur Instagram :

Si vous n'avez pas été voir Thunderbolts*... Allez-y dès maintenant ! Jake Schreier a fait un film fantastique ! Félicitations à l'ensemble du casting et à toute l'équipe. Et assurez-vous de rester jusqu'à la toute fin des crédits... on vous y a laissé un petit quelque chose.

Bien sûr, Schreier était tout de même présent :

J'y étais lorsque cette scène a été tournée, et je peux même vous dire qu'elle vient du plateau de tournage d'un nouveau film qui vient tout juste d'entrer en production.

Autant dire que les équipes Marvel sont au taquet pour présenter le prochain opus Avengers sous les meilleures auspices.

Pour rappel, vous pouvez trouver notre avis sur le film ici.