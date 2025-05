Marvel et DC : Faut-il Ã©liminer un super-vilain ?

Depuis 1938, la plupart des super-héros Marvel et DC ont pour principe de ne pas tuer, autant que faire se peut. Pourtant, avec tous les meurtres que commettent les super-vilains, s'élevant parfois au millier de victimes, on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux les éliminer plutôt que de persévérer dans le symbolisme. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une sacré question : est-ce que les super-héros Marvel et DC doivent éliminer les super-vilains ?

