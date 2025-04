Marvel tease Mary Jane Watson en Venom contre le docteur Octopus

Après un petit twist audacieux (et un peu "foutage de gueule" aussi, soyons honnête), Mary Jane est finalement devenue le nouveau Venom . Tout ça, c'est bien beau. Mais à présent, il est temps de mettre en place les premiers adversaires de Mary Jane "Venom" Watson. Si on commence relativement doucement avec All-New Venom #6 et All-New Venom #7 puisqu'elle affrontera, respectivement, Jackpot et l'Anti-Venom, les choses vont se corser un peu plus dès le mois de juillet avec All-New Venom #8 qui marquera l'arrivée du Docteur Octopus sur la série :

HUIT NUMÉROS TENTACULAIRES SPECTACULAIRES ! Alors que Venom combat le Symbiote Squad au Daily Bugle, le Sleeper Agent tente une évasion audacieuse sur l’île de North Brother... aucun d’eux ne sachant que S.C.A.R. a un nouvel allié supérieur dans la guerre contre les symbiotes ! Le Docteur Octopus est de retour – et il est plus armé et dangereux que jamais !

Pour les intéressés, nous avions donné notre avis sur le premier numéro de cette série. Vous pouvez le retrouver ici.

All-New Venom #8 sortira le 2 juillet.