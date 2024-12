Mais qui est donc All-New Venom ?

Attention, nous allons parler ici du numéro #1 de la série All-New Venom sorti il y a quelques jours aux Etats-Unis. Si vous ne voulez pas être spoilés, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Toujours là ? Ok, passons donc au coeur du sujet. Comme signalé, le tout premier numéro d'All-New Venom est sorti il y a quelques jours aux Etats-Unis. Un numéro assez explosif, bourré d'action et très bien dessiné. Mais bien sûr, la question qui brûle les lèvres des fans est la suivante : Qui est ce nouveau Venom ? Si, pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse, il semblerait qu'il n'y ait que quatre possibilités. En effet, lors de ce premier numéro, tout se passe au tribunal, en plein procès de Madame Masque. Un procès qui finit par être interrompu suite à une attaque et qui, de fil en aiguille, va pousser quatre personnages en dehors des murs de la salle du jugement. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît notre cher Venom .

Vous l'aurez compris, il est donc expliqué que tout porte à croire que le nouveau Venom est l'une de ces quatre personnes. Autrement dit, Venom devrait être Luke Cage , Rick Jones, Robbie Robertson ou... Madame Masque elle-même. Alors ? Qui aura l'honneur d'être le nouveau Venom ? Les paris sont ouverts !