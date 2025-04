Marvel donne plus d'infos sur les titres Bring on the Bad Guys de juillet

Marvel a dévoilé les sollicitations de juillet et avec elles, des informations supplémentaires à propos de trois des titres de l'event à venir Bring on the Bag guys (un event que nous vous avions présenté ici). Il s'agit des titres concernant Green Goblin, Abomination et Loki .

Voici le détail des titres :

BRING ON THE BAD GUYS: GREEN GOBLIN #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM, ETHAN S. PARKER et GRIFFIN SHERIDAN et dessiné par MATTEO DELLA FONTE

Sortie le 2 juillet

Le Bouffon Vert est l’un des méchants les plus terrifiants de l’univers Marvel, grâce à un accord avec Méphisto. Mais qu’est-ce que la Forge de l’Âme a à voir avec cela ?

BRING ON THE BAD GUYS: ABOMINATION #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM et PHILLIP KENNEDY JOHNSON et dessiné par SERGIO DÁVILA

Sortie le 16 juillet

Emil Blonsky n’est jamais du genre à refuser une bonne affaire. Que ce soit pour abattre le puissant Grootslang en échange de sa libération d’une prison wakandaise, ou pour collecter une âme au nom de Méphisto pour une bénédiction mystérieuse. L’Abomination est toujours le monstre qu’il faut pour le travail, et il va le prouver une fois pour toutes.

BRING ON THE BAD GUYS: LOKI #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM et ANTHONY OLIVERIA. Le dessinateur n'a pas encore été dévoilé.

Sortie le 30 juillet

Loki est le Dieu de la malice. Méphisto est le Seigneur du Mensonge. Dans une bataille d’esprit vieille de plusieurs siècles, Loki a besoin d’une faveur, et en échange, Méphisto lui ordonne de récupérer une âme - celle appartenant à un agent de Khonshu. Mais personne ne dit à Loki quoi faire.

Les covers ont été réalisées par l'incontournable Lee Bermejo.