Marvel annonce l'évènement Bring On The Bad Guys

Marvel va sortir en 2025 plusieurs one-shots sur leurs méchants les plus populaires, dans le cadre d'un évènement intitulé Bring On The Bad Guys, soit en bon français, "faites entrer les méchants". Il y aura en tout 7 comics : Doctor Doom (Fatalis), Green Goblin (Buffon Vert), Abomination, Loki, Red Skull (Crane Rouge), Dormammu et Mephisto.

La saga en 7 parties est supervisée par Marc Guggenheim qui écrira l'introduction prévue dans Bring On The Bad Guys: Doom avec Stefano Raffaele au dessin, et la conclusion dans Bring On The Bad Guys: Mephisto. Les autres titres seront réalisés par d'autres auteurs, mais contiendront une histoire backup écrite par Guggenheim pour servir de ligne rouge.

Pour le plot, Mephisto cherche des âmes pour alimenter un Ancien artefact lui permettant de dominer toutes les âmes humaines. Fatalis doit l'empêcher à tout prix. L'histoire introduira un nouveau méchant nommé Sister Sorrow. Le premier numéro arrivera le 5 juin prochain, et le reste en juillet et août.

5 juin 2025

BRING ON THE BAD GUYS: DOOM #1

juillet 2025

BRING ON THE BAD GUYS: GREEN GOBLIN #1

BRING ON THE BAD GUYS: ABOMINATION #1

BRING ON THE BAD GUYS: LOKI #1

Août 2025

BRING ON THE BAD GUYS: RED SKULL #1

BRING ON THE BAD GUYS: DORMAMMU #1

BRING ON THE BAD GUYS: MEPHISTO #1