Replay du Twitch du jeudi 17/04 : Absolute Wonder Woman, Daredevil: Born Again et plus

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible. Voici les liens des différentes parties :

Dix super-héros qui ont retourné leur cape :

Notre avis sur Absolute Wonder Woman , arc "The Last Amazon" (Absolute Wonder Woman #1 à #5) :

Notre avis sur la première saison de Daredevil : Born Again :

Analyse rapide du deuxième trailer de Fantastic Four: First Steps :

Et de 100 !

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

- - -

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par notre analyse du premier arc d'Absolute Wonder Woman soit des numéros 1 à 5 ! Nous continuerons avec une conférence que nous avons proposé lors de la dernière édition du Angers Geekfestival : Dix super-héros qui ont retourné leur cape. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur la première saison de Daredevil: Born Again.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

