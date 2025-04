[VF] Sorties Comics d'avril 2025

Le sens des symboles découverts sur chaque scène de crime n'est désormais plus un mystère pour Johannes, mais le prix de cette révélation risque d'être élevé, tant pour lui que pour la ville tout entière. De son côté, l'inspecteur Ari Nassar creuse toujours plus profondément dans les noirs secrets de Neo Novena, et le « Tueur à la main » n'est plus le seul à vouloir l'en empêcher... définitivement. Contenu vo : The One Hand #4 + The Six Fingers #4

Le sens des symboles découverts sur chaque scène de crime n'est désormais plus un mystère pour Johannes, mais le prix de cette révélation risque d'être élevé, tant pour lui que pour la ville tout entière. De son côté, l'inspecteur Ari Nassar creuse toujours plus profondément dans les noirs secrets de Neo Novena, et le « Tueur à la main » n'est plus le seul à vouloir l'en empêcher... définitivement.

Contenu vo : The One Hand #4 + The Six Fingers #4