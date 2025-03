All-New Venom : l'identité du nouveau Venom est connue

L'identité du nouveau Venom, c'est un petit jeu auquel s'adonnait Al Ewing et Carlos Gomez depuis All-New Venom #1. En effet, le twist de fin de ce premier numéro avait pour but de présenter la liste des personnes susceptibles de faire équipe avec le symbiote. A l'origine, la liste était composée de Madame Masque, Robbie Robertson , Rick Jones et Luke Cage mais bien sûr, au fil des numéros, nous avons pu éliminer plusieurs possibilités.

Seulement voilà, dernièrement, Marvel a teasé un autre suspect potentiel par l'intermédiaire d'une cover, la All-New Venom #5 suspect surprise variant. Et grâce à Ebay, nous savons qui est le nouveau suspect. Il s'agit de... Mary Jane Watson !

Voici la cover :

Alors bien sûr, avec la cover, il ne s'agissait que d'une possibilité (bien grande cela dit, sinon, pourquoi rajouter un suspect à la dernière minute ?). Seulement voilà, le numéro a beau sortir d'ici deux jours, quelqu'un a pu se dégoter le numéro... l'ouvrir... et dévoiler l'identité de ce all-new Venom . Aussi, nous pouvons vous confirmer que c'est bien MJ qui fait à présent équipe avec le symbiote. Et la case de la révélation est juste superbe, voyez plutôt :

Pour rappel All-New Venom #1 sort ce mercredi. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.