Tom Hardy évoque le crossover avorté entre Venom et Spider-Man

Un film avec Spiderman et Venom aurait pu avoir lieu

Tom Hardy, interprète d'Eddie Brock dans la saga Venom, a récemment révélé que des plans concrets avaient été envisagés pour un crossover avec Spider-Man , mais que le projet n'a pas abouti en raison de contraintes liées aux studios.

Dans une interview accordée à The Playlist, l'acteur a expliqué : "Nous nous sommes approchés aussi près que possible, à part faire un film ensemble, ce que j'aurais adoré faire." Il a souligné que cette collaboration aurait été particulièrement significative pour les enfants, qui s'interrogent souvent sur l'absence de leurs personnages favoris dans un même film.

L'acteur a également mentionné que des "politiques de studio" ont empêché la réalisation de ce projet tant attendu par les fans. Malgré ces obstacles, Hardy a exprimé sa gratitude pour avoir pu incarner un personnage aussi emblématique que Venom , en respectant les limites imposées.

Bien que le troisième volet, Venom: The Last Dance, soit présenté comme le dernier de la franchise, la possibilité d'une rencontre future entre Venom et Spider-Man n'est pas totalement écartée. Les fans restent donc dans l'attente d'une éventuelle confrontation entre les deux personnages emblématiques de l'univers Marvel.