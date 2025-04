J. Michael Straczynski de retour chez Marvel pour Spider-Man Vs The Sinister Sixteen

J. Michael Straczynski va (une fois encore) retrouver l'univers de Spider-Man grâce au titre Spider-Man Vs The Sinister Sixteen. Si Straczynski occupera la place de scénariste, Phil Noto sera en charge de la partie graphique tandis que la cover a été réalisée par Terry et Rachel Dodson.

Voici le synopsis :

SPIDER-MAN CONTRE TOUT LE MONDE ! Peter Parker essayait juste de passer une bonne soirée avec Mary Jane , mais ne le saviez-vous pas : le compteur de chance Parker a rempli sa soirée d’un assortiment de certains des méchants les plus vils du monde ! Avec Spidey , Thor, Doctor Strange, Magneto, Loki, Doctor Octopus et bien d’autres dans une seule pièce, les choses ne peuvent qu’exploser !

Et voici quelques images :

Le titre sortira le 30 juillet chez Marvel.