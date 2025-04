[VF] Sélection MDCU d'avril 2025

Sortie le 25 Avril 2025 chez Urban Comics

Alors que les derniers super-héros se battent corps et âme sur l'île de Gamorra, Batman et Superman sont mis en difficultés par les forces de la Trinité du Mal. Amanda Waller, quant à elle, a franchi la ligne rouge lorsqu'elle fait appel à des renforts venus de tout le Multivers pour écraser les derniers rebelles. l'espoir est-il encore permis pour les super-héros ?

Contenu vo : Green Arrow #16 + Absolute Power #4 + Superman #18 + Wonder Woman #13 - Task Force Seven #6: Paradise Lost + Task Force Seven #7: Global Guardian + Absolute Power: Super Son + Green Lantern #15 + Absolute Power: Originsl #1-3

Prix : 25€