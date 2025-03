The Boys : Antony Starr en Homelander sur le tournage de la saison 5

Petite news rapide afin de signaler que le tournage de la saison 5 de The Boys était toujours en cours. Et c'est lors de ce tournage qu'une photo behind the scene a été dévoilée sur le compte Instagram de l'acteur Antony Starr. Une photo sur laquelle nous pouvons le voir, sans surprise, dans le costume du Homelander :

Pour rappel, la saison 5 sera la dernière.

