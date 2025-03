[Sorties Comics] Mercredi 12 Mars

Panini Comics



Peter David, Howard Mackie, Mark Bagley, Adam Kubert…



Gentil Venom ? Quand Eddie Brock et son symbiote se retrouvent à s’allier à Spider-Man face à Carnage, ils réalisent qu’il y a peut-être meilleur plan de carrière que de se venger du Tissseur. A San Francisco, Venom tente de trouver une nouvelle voie.

(Contient les épisodes US Marvel Comics Presents (1988) 117-122 (I), Amazing Spider-Man (1963) 373(II), 374 et 375 (I) et Venom: Lethal Protector (1993) 1-6, précédemment publiés dans X-MEN EXTRA 3, BEST OF MARVEL : SPIDER-MAN VS VENOM, VENOM – MORTELLE PROTECTION et Strange 208)

Prix : 36€