[Sorties Comics] Mercredi 26 Février

Panini Comics



Marc Sumerak, Todd Dezago, David Nakayama, Skottie Young…



Le Rhino, le Bouffon Vert, Electro, Scorpion, Hydro-Man et le Docteur Octopus sont les ennemis les plus forts et les plus dangereux de Spider-Man. Et malheureusement pour le héros, ces vilains ont décidé de s’unir pour se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes !

(Contient les épisodes US Marvel Adventures Spider-Man (2005) 40, 45, 47 et 50 (I), précédemment publiés dans SPIDER-MAN BD 8 et ULTIMATE SPIDER-MAN MAG 3, 4 et 6)

Prix : 10.99€