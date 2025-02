Captain America : Brave New World, les critiques des sites internet sont plutôt négatives

Il y a peu, nous vous annonçions que les premiers retours à chaud concernant Captain America : Brave New World présentaient le film comme étant moyen (news disponible ici). A présent que quelques heures sont passées, c'est au tour des sites spécialisés de se manifester à travers des critiques plus développées. Et, cette fois, la tendance est un petit peu différente. Si, jusque-là, on oscillait entre le "ok" et le "plutôt bon", à présent, nous serions plus entre le "olala pas ouf" et le "ok".

Ainsi, Deadline donne bien une dimension plutôt positive à sa critique tandis qu'IGN lui donne tout juste la moyenne avec un 5/10. Par contre, au niveau des critiques plus négatives, il y a déjà, malheureusement, plus de choix. Le Daily Telegraph et The Guardian lui ont attribué un 2/5. Du côté de THR, on mentionne un film possédant un "scénario compliqué qui a été minutieusement élaboré sans la moindre inspiration". Pire encore, Collider va jusqu'à dire que le film tient plus des films Sony que des grands films du MCU.

Pour ce qui est de la tendance générale, il n'y a pas non plus de quoi se réjouir. Sur Rotten Tomatoes, le film tourne entre 47% et 50% de fraicheur tandis que le film dépasse avec difficulté la moyenne sur senscritique (5.2/10 à l'heure actuelle).

Bien sûr, si le film vous intéresse, le mieux reste de vous faire votre propre avis.