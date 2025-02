Captain America : Brave New World, les premiers retours sont là

On évite le pire... et le meilleur

Les premiers retours concernant le prochain opus du MCU, Captain America : Brave New World, sont tombés. Et visiblement, le film ne va pas dans le mur comme un bon nombre de fans s'y attendait. Par contre, ce n'est pas une révolution non plus. Si vous vous attendez à ce que le film soit noté comme étant exceptionnel comme à une certaine époque, vous allez sans doute être déçu.

En effet, le bilan général tourne entre le "ok" et le "plutôt bon". De manière générale, on souligne la prestation d'Anthony Mackie et on apprécie la tournure du personnage bien que certains soulignent le fait que le côté "inspirant" du héros soit clairement noyé dans le film. Comme souvent, la prestation de l'acteur Harrison Ford est également souligné. Pour le reste, certains apprécient le juste milieu entre action et intrigue politique tandis que d'autres trouvent les scènes qui auraient été au coeur des reshoots trop "flagrantes", qu'elles ne s'insèrent pas de la meilleure des manières. Par contre, nombreux sont d'accord sur un point : film Captain America ou non, il vaut mieux aimer l'univers de l'ami Hulk si vous comptez aller voir le long-métrage.

Pour les intéressés, une bonne poignée des retours (en anglais) ont été rassemblés ici. Et, bien sûr, MDCU vous donnera également son avis très prochainement.

De votre côté, est-ce que ces retours vous surprennent ? Comptez-vous aller voir le film ?