Captain America se la joue motard pour Captain America #1

Plusieurs planches de Captain America #1 (oui, encore un numéro 1 !) ont été dévoilées. L'occasion pour nous de voir de plus près les dessins de Valerio Schiti et notre Captain America sur une moto.

Voici les images :



UNE NOUVELLE ÈRE POUR Captain America COMMENCE ICI !

• Alors que Captain America dormait dans la glace, le monde a changé, pour le meilleur et pour le pire. Steve Rogers s’éveille à une réalité où les batailles sont menées dans l’ombre à travers des secrets et des subterfuges, et où les méchants ne sont pas si faciles à identifier.

• Lorsqu’un dictateur en herbe nommé Victor Von Doom conquiert la Latvérie, Steve est confronté à une décision cruciale : s’adapter à un nouveau type de guerre ou tracer son propre chemin ? Et qu’est-ce que le choix qu’il fait dans le passé signifiera pour son avenir ?

• Découvrez l’histoire inédite de la première rencontre de Captain America avec le Docteur Fatalis alors que Chip Zdarsky et Valerio Schiti font équipe pour une nouvelle ère révolutionnaire de Captain America !

Edité par Marvel, le titre sortira au moins de juillet pour 5.99$.