[SDCC] Un crossover Alien vs Captain America est annoncé

C'est lors de la Comic Con que le crossover a été annoncé par Marvel. Au mois de novembre, l'univers d'Alien va une fois encore se confronter à un super-héros. Cette fois, il s'agira de l'iconique Captain America. La série sera écrite par Frank Tieri et sera dessinée par Stefano Raffaele.

Pour ce qui est du récit, tout se passera lors de la seconde guerre mondiale et plus particulièrement lorsqu'Hydra cherche une nouvelle arme pour vaincre les Alliés et gagner la guerre. À cette fin, le Red Skull a envoyé le Baron Strucker en expédition dans l'Himalaya pour trouver la légendaire ville d'Attilan. Mais au lieu de trouver les Inhumains, Strucker découvre quelque chose de bien plus mortel...

Bref, un crossover qui va sans doute ravir les amateurs de la créature de Ridley Scott.

Alien vs Captain America #1 sortira le 5 novembre 2025, avec une cover principale de Leinil Francis Yu et une variante de Dan Panosian.