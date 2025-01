[Review VF] Dark Ride tome 3

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du troisième et dernier tome de Dark Ride, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Andrei Bressan. Il est sorti le 8 janvier pour 17,50 euros. Il contient les titres US Dark Ride #9 à 12.

Ultime tome de cette trilogie par Joshua Williamson (Batman) et Andrei Bressan qui - après l'heroic fantasy dans Birthright - nous délivrent ici un récit d'horreur d'une incroyable efficacité, qui se déroule dans un très étrange parc d'attraction...

Maintenant que Sam sait comment le « Diable » est entré dans Devil Land, il s'intéresse de plus près à la première création de son père, l'attraction connue sous le nom de Mon Âme au Diable , afin de tenter de sauver sa fille, mais aussi de déterminer quel sera l'avenir du parc.

Le premier tome de Dark Ride m’avait emballé, offrant une excellente atmosphère avec son lot de mystères. Le deuxième tome s’est révélé un peu moins enthousiasmant, car il semblait rallonger la sauce inutilement, et avoir une construction bien plus classique. J’attendais donc ce troisième et dernier tome avec curiosité, pour savoir comment les auteurs allaient conclure leur série. Finalement, le récit va se recentrer dès le début : Autumn, la fille de Sam, a été enlevée, et il veut la retrouver. Des révélations nous sont rapidement données, et ainsi l’album se prépare pour sa conclusion.

Encore une fois, la série dérive un peu de son histoire en proposant une sous-intrigue totalement dispensable, avec un fan amoureux d’Halloween. Je pense que l’idée est de proposer des petits récits macabres au sein de la grande histoire, mais je ne suis pas sûr que ça marche totalement. De plus, il n’est pas non plus évident de discerner qui comprend quoi. Il y a dans cet album des choses surnaturelles qui arrivent, mais il n’est pas facile de savoir quel personnage a conscience de ce qui se passe réellement.

Ces petits défauts font que ce troisième tome n’arrive pas à m’emballer autant que le premier. Cependant, la conclusion reste très bonne, à la fois dans ses thématiques et dans le traitement de ses personnages. L’horreur est toujours pas mal faite, avec un dessin parfois très dérangeant, des scènes violentes et du gore.

Sam devient le personnage principal de ce tome, et celui qui va vraiment conclure la série de part son évolution. Clairement, le sujet de la série est la succession et le poids d’un héritage, et comme tout bon récit fantastique, l’aspect surnaturel peut être vu comme une métaphore. En revanche, ce travail sur Sam se fait au détriment d’autres personnages, comme Summer. En tout cas, la conclusion est logique et plutôt bien construite pour les jumeaux, les vrais personnages principaux de la série. Dark Ride n'arrive pas au niveau de Birthright, mais reste une histoire agréable à lire.