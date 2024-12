[Sorties Comics] Mercredi 04 Décembre

Panini Comics



Chris Warner, Mark Schultz, Brian Thies, Gene Colan…



Un objet volant non identifié s’écrase dans les eaux au large du Chili. Quand un contingent d’agents se met sur les traces du mystérieux visiteur, une partie de chasse sous-marine commence. Qui sera ma proie … et qui sera le prédateur ? Et ça n'est qu'une des nombreuses sagas de cet impressionnant volume !

(Contient les épisodes US Predator: Hell & Hot Water 1-3, Predator: Primal 1-2, Predator: Nemesis 1-2, Predator: Captive, Predator: Homeworld 1-4, Predator: Xenogenesis 1-4, Predator: Prey to the Heavens 1-4, Predators 1-4, Predators: Beating the Bullet, Predators: Preserve the Game, Predator: Hunters 1-5, Predator: Hunters II 1-4, Predators: Hunters III 1-4, Dark Horse Presents (1986) 124 et Free Comic Book Day 2009: Predator)

Prix : 80€