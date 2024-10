[Sorties Comics] Vendredi 25 Octobre

Komics Initiative



Pas de note

LE ROMAN GRAPHIQUE AUX MULTIPLES PRIX ET FIGURANT SUR PLUS DE 20 LISTES DES MEILLEURS LIVRES DE L'ANNÉE The Good Asian est un polar se déroulant dans le Chinatown de San Francisco en 1936. L'histoire met en scène un détective sino-américain enquêtant sur un mystérieux tueur. Le récit évoque la première génération d'Américains d'origine chinoise à avoir atteint l'âge de la majorité dans le contexte de l'interdiction de l'immigration des Chinois alors qu'ils sont confrontés à des meurtres endémiques, une police abusive et un monde qui semble ne jamais changer. Lauréat aux Eisner Awards 2022 Meilleur Récit Complet Lauréat aux Harvey Awards 2022 Livre de l'année « Un roman graphique, noir, classique et intelligent, imprégné de style et d'histoire » - James Tynion IV « À la fois important et incroyablement divertissant. » - Scott Snyder Couverture de Dave Johnson. Marquage doré en C1 et C4, dos mi-toilé et marquage noir.

Prix : 29€