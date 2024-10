[Sorties Comics] Vendredi 11 Octobre

Urban Comics

On ne le présente plus, Don Diego de la Vega alias Zorro, cet héros humaniste de Californie qui défend la veuve et l'orphelin, tourne le Sergent Garcia en ridicule et déjoue les complots des malfaiteurs de la pointe de son épée. Directement inspirées des personnages de la série télévisée de la fin des années 1950, ces aventures de Zorro en bande dessinée ont été produites à la demande des studios Disney pour les lecteurs du journal de Mickey par le maître du noir et blanc, Alex TOTH.

Contenu vo : The complete classic adventures by Alex Toth

