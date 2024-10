Résumé des annonces Urban Comics pour janvier 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour le début de l'année 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordé sur le site, et on commence par le mois de janvier. Un mois consacré essentiellement à l'univers DC avec la publication des séries en cours chez l'éditeur.

17 janvier :

- Batman/Superman World’s Finest Tome 5 par Mark Waid et Dan Mora pour 18 € Contenu vo : Batman / Superman World's Finest #25-29

SYNOPSIS : Superman est habitué aux facéties de Monsieur Mxyzptlk, lutin immortel et omnipotent de la 5e dimension qui se rend régulièrement sur Terre pour « jouer » avec l'Homme d'Acier, même quand ses jeux impliquent de semer le chaos dans le monde entier. Mais la partie prend une tournure inhabituelle quand la 5e dimension est assiégée par une armée de lutins maléfiques. Pour la première fois, un lutin tombe au sol, sans vie... Face au massacre qui prend place, Monsieur Mxyzptlk et Bat-Mite, le plus fervent fan de Batman , toutes dimensions confondues, fuient sur Terre pour trouver de l'aide auprès des super-héros.

- Poison Ivy Infinite Tome 4 par G.willow Wilson et Marcio Takara pour 18 €. Contenu VO : Poison Ivy #19-24.

SYNOPSIS : Les graines infectées que Poison Ivy a semées à travers toute l'Amérique se sont retournées contre elle, et son plus grand ennemi s'est douloureusement arraché à sa chair. Alors qu'Ivy est à l'article de la mort, il est temps pour elle de se replonger aux racines du mal et de retracer comment, de sa fascination pour le Dr Woodrue jusqu'à sa première rencontre avec Batman , une jeune étudiante innocente a pu devenir l'anti-héroïne la plus vénéneuse de la planète.

- Superman Chronicles 1988 Volume 3 par John Byrne et Collectif pour 40 €. Contenu VO : World of Metropolis #1-4 + Adventures of Superman #443-447 + Superman #21-24 + Action Comics Weekly #601-642.

SYNOPSIS : La conclusion du run mémorable de John BYRNE sur l'Homme d'Acier, toujours prêt à pousser le personnage dans ses retranchements, quitte à bouleverser les habitudes des lecteurs de l'époque. Après World of Krypton et World of Smallville, l'année 1988 se termine avec la publication de World of Metropolis qui vient parachever la trilogie redessinant les origines et l'univers de Superman . Si le run de BYRNE a connu son lot de critiques au cours de sa publication, il reste indéniable qu'il est le berceau de la modernisation du personnage, ayant réussi à rallumer durablement la flamme de Superman dans le coeur des fans de comics. La fin d'une ère, donc, mais le début d'aventures toujours plus riches pour le Dernier Fils de Krypton !

24 janvier :

- 6 nouveaux Urban Nomads consacrés à Superman.

31 janvier

- Absolute Power Tome 1.

- Dawn Of Green Arrow & Black Canary Tome 2 (Dernier Tome) par Joshua Williamson, Kelly Thompson et Collectif pour 36 €. Contenu VO : Green Arrow #7-12 + Birds of Prey #7-12.

SYNOPSIS : Après des mois de voyage dans le temps et d'aventures spatiales, l'Archer d'Émeraude est de retour auprès de sa famille, dans le présent. Mais ces retrouvailles sont de courte durée quand un membre de sa famille a disparu et Oliver descend dans les rues de Star City pour enquêter, tombant sur l'assassin Onomatopée ! De nombreux secrets rôdent, et Amanda Waller et ses agents ont un rôle à jouer... mais à quelles fins ?

- The One Hand & The Six Fingers Tome 1.