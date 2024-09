Absolute Power arrive chez Urban Comics en janvier 2025

La fin d’année 2024 approche, et après Panini Comics, c’est au tour d’Urban Comics de faire ses annonces pour janvier-février 2025. Le premier titre annoncé concerne l’univers DC avec l'arrivée du dernier event en date : Absolute Power.

Un événement qui met fin à plusieurs mois d’intrigues qui voyaient Amanda Waller accumuler du pouvoir contre les Super-héros à travers différents titres en VF comme Dawn of Titans, Dawn of Green Arrow & Black Canary, Batman Dark City, etc.

Comme pour Dark Crisis on Infinite Earths et les events Batman Metal, quasiment tous les tie-ins de l’event seront publiés en deux tomes (logiquement) étant tous assez essentiels à l’intrigue globale.

“Peu d'être humains ont su tenir tête aux super-héros avec autant de zèle et de détermination qu'Amanda Waller . Après une carrière de machinations, et grâce à la puissance combinée de l'inarrêtable Failsafe et de la glaçante Reine Brainiac , Waller a finalement atteint son but : priver tous les héros et vilains de la planète Terre de leurs capacités métahumaines. Alors que le chaos inonde les rues et qu'une vaste campagne de désinformation fait basculer l'opinion publique de son côté, la fondatrice de la Suicide Squad déclenche une véritable guerre éclair pour faire tomber tous les super-héros, les uns après les autres. En ces heures sombres, une résistance se forme... mais ces héros impuissants peuvent-ils vraiment vaincre la Trinité du Mal et leurs implacables sbires ?”