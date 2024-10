Urban annonce du Superman en poche pour 2025

Vous vous demandiez peut-être à quoi allait ressembler la prochaine vague de Nomad, la collection poche d'Urban Comics ? Et bien elle sera aux couleurs de Superman ! En effet, l'éditeur a annoncé l'arrivée de 6 nouveaux tomes en janvier 2025, et ce sera six nouvelles histoires. Voici le programme :

- Superman écrase le Klan – Gene Luen Yang & GURIHIRU – 10,90 € – 240 pages

- Superman American Alien – Tom LANDIS & Collectif – 8,90 € – 192 pages

- Superman Identité Secrète – Kurt BUSIEK & Stuart IMMONEN – 8,90 € – 224 pages

- Superman Up in the Sky – Tom KING – Adam KUBERT – 8,90 € – 176 pages

- Superman La Mort de Superman – Collectif – 8,90 € – 184 pages

- Superman – Les Origines – Mark Waid – Leinil Francis Yu – 13,90 € – 344 pages

La sélection est plutôt bonne, et assez variée, avec du classique, des origines et de très bons récits complets. L'idée de rendre Superman plus accessible est une excellente initiative qui, espérons-le, attirera de nouveaux lecteurs.