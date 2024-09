THE ONE HAND & THE SIX FINGERS chez Urban Comics en 2025

Dans les annonces d’Urban Comics pour le début 2025, il y en a une qui retient l’attention pour sa méthode de publication en France.

Il s’agit des séries THE ONE HAND et THE SIX FINGERS. Ce sont deux mini-séries de cinq numéros, publié chez Image Comics. Elles se déroulent dans le même univers avec les mêmes personnages, mais chaque mini-série propose un point de vue différent. Dans The One Hand, Ram V (Swamp Thing Infinite) et Laurence Campbell (B.P.R.D.: Hell on Earth), on y suit le détective Ari Nasser obligé de sortir de sa retraite suite à la découverte d’un corps portant les signes d’un assassin qu’il a déjà arrêté deux fois pendant sa carrière.

Quand à The Six Fingers de Dan Watters (Loki) et Sumit Kumar (These Savage Shores), c'est au jeune étudiant Johannes Vale qu’on s’intéressera. Il mène une vie chaotique entre passion professionnelle dévorante et relation sentimentale désastreuse. Il pourrait être lié au crime sur lequel Ari Nasser enquête.

C’est donc une même histoire avec deux points de vue différents qui peuvent être lue indépendamment l’une de l’autre, mais dont l'intérêt est de lire les numéros en parallèle. En conséquence, l’éditeur a fait le choix d’une publication en 5 fascicules en grand format, à paraître chaque mois, de janvier à mai 2025. Chaque numéro contient un numéro de The One Hand et de The Six Fingers. Une publication qui fait penser aux comics qui sortaient aux kiosques en France.

Le premier numéro sortira le 31 janvier pour 7,90€. Il sera proposé seul ou avec un fourreau (+ ex-libris), afin que vous puissiez réunir l’intégrale de cette série singulière dans un magnifique écrin.