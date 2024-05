[Review VF] Wonder Woman Hors la loi Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Wonder Woman Hors la loi Tome 1, écrit par Tom King et dessiné par Daniel Sampere. Il sortira le 24 mai pour 21 euros. Il contient les titres US Wonder Woman 1-6 + Trinity Special #1.

Un massacre vient d'avoir lieu. La coupable serait une mystérieuse Amazone. Devant une telle atrocité, le Congrès n'a d'autre choix que de promulguer l'Amazon Safety Act, défendant le sol américain à toute citoyenne de Themyscira. Pour que cette loi soit appliquée au plus vite, le gouvernement met au point une équipe spéciale, dont le but est de bannir celles qui refusent d'obtempérer, et ce, par tous les moyens nécessaires. C'est donc une Wonder Woman hors-la-loi qui va devoir démêler le vrai du faux dans cette affaire. Et la vérité risque de la surprendre...

- C'est ta faute. Tu l'as gâtée. - Désapprouver que tu l'aies embarquée dans une bagarre contre Killer Croc quand elle avait cinq ans, ce n'est pas la "gâter".

Du Tom King sur du Wonder Woman ... Cela a de quoi intriguer. L'approche réaliste et psychologique de King ne se marie pas forcément avec l'Amazone. Il peut donc être extrêmement intéressant de le voir sur ce titre afin d'avoir quelque chose de différent. Au final, nous avons bien quelque chose de différent mais aussi quelque chose d'un peu décevant. Attention, ce premier tome n'est pas mauvais en soi. C'est plutôt que d'une part, King nous a déjà habitué à mieux, et d'autre part, le titre manque peut-être un peu de "peps" pour un premier tome (sans doute le côté "série" qui fait que le scénariste prend son temps plutôt que de maintenir un rythme comme il le fait sur les one shot). Dans tous les cas, il est évident qu'il s'agit d'un récit de King tant nous reconnaissons son approche narrative. Si vous n'aimez pas le style de l'auteur, il y a donc de grandes chances que vous ayez également du mal avec Hors la loi.

Les idées ne sont pas forcément révolutionnaires mais elles ont le mérite d'être très bien amenées et très bien exploitées. Ainsi, le combat hommes contre l'amazone est très intéressant à suivre tout comme le principe du gouvernement occulte qui permet de multiplier les allusions et les critiques plus directes sur le monde politique.

Les scènes avec la nouvelle génération de Batman / Superman / Wonder Woman sont plutôt bonnes et les dialogues sont très bien écrits. Il est même dommage que ces scènes restent secondaires par rapport à l'ensemble de l'ouvrage. On voit clairement où Tom King veut en venir mais cela reste trop discret. C'est logique puisqu'il s'agit d'un titre Wonder Woman mais cela reste dommage lorsque l'on voit le potentiel de tous ces échanges.

Très bien, messieurs ! On avance ! En rangs serrés ! N'oubliez pas ! C'est nous tous... contre elle seule !

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez dingue. On peut même dire que l'on frôle l'irréprochable. Visages, postures, proportions, mise en scène, couleur, tout est d'un niveau suffisamment bon pour que nous ayons, au final, un très bel ouvrage. Même chose du côté des covers qui sont, elles aussi, toutes de qualité bien que la cover de Wonder Woman #800 soit clairement au-dessus.

En bonus, vous trouverez les variant covers.