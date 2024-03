[Review VF] The Mighty

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de The Mighty, écrit par Peter J. Tomasi et Keith Champagne et dessiné par Peter Snejbjerg et Chris Samnee. Il est sorti le 16 février pour 30 euros. Il contient les titres US The Mighty TP.

Alpha One est le seul super-héros du monde. Une lourde tâche lui incombe donc, celle d'incarner l'espoir de toute l'humanité. Cette douce utopie ne semble cependant pas convaincre tout le monde et les citoyens commencent à se poser des questions sur les origines de cet étrange surhomme. Ce dernier est lui aussi en proie à une crise existentielle qui le pousse à s'interroger sur le rôle et les responsabilités d'un héros. Peut-il réellement, à lui seul, offrir à l'humanité la sécurité et le soutien dont elle a besoin ?

Eh oui, chers amis. Oubliez vos comic books. Nous avons un super-héros en chair et en os, et c'est un gars de chez nous !

The Mighty reprend des éléments de pas mal de comics à succès. On peut même dire sans trop se tromper que l'on semble retrouver Superman dans un univers qui reprend des éléments d'Invincible et d'autres de The Boys mais tout en ayant ses propres caractéristiques, sa propre ambiance. A ce titre, il y a une dimension qui fait un peu plus "politique", plus "polar" que défouloir comme on pourrait l'avoir dans les deux oeuvres indépendantes citées précédemment.

Les personnages sont très bien écrits et utilisés à bon escient pour nous proposer un récit construit, maîtrisé et qui avance à un rythme assez incroyable. Les dialogues sont bons et nous permettent de nous mettre sans difficulté à la place du personnage principal. Pour ce qui est d'Alpha One, il n'est pas forcément d'une originalité folle à proprement parler. Mais la mise en scène et les révélations qui arrivent au compte goutte le rendent efficace et, parfois, assez flippant.

Tu es plus malin que tu en as l'air. Garde la tête enfoncée dans le sable, petit.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle n'est pas mauvaise. Dans un sens, les dessins n'ont rien d'extraordinaire, rien qui font que ce titre sorte du lot. Pourtant, on ne décroche pas du livre et l'ambiance est oppressante à souhait, force est de constater qu'ils sont donc bien plus efficaces qu'ils n'y paraissent de prime abord. Les covers sont plutôt bonnes avec, en tête, la cover principale qui est juste parfaite. En effet, elle résume bien la situation et retranscrit plutôt bien l'ambiance, la tension omniprésente qui peut se dégager de l'oeuvre.

En bonus, vous trouverez un carnet de croquis ainsi que la recherche de covers.