[Sorties Comics] Vendredi 23 Février

Vestron



Pas de note

Savourez le retour des héros du dessin animé Donjons & Dragons : Le Sourire du Dragon dans une nouvelle aventure inédite !



En 1983, six enfants sont montés à bord d’un grand huit magique et ont été transportés dans les Royaumes Oubliés ! Devenus le noble archer Hank, l’intrépide acrobate Diana, la discrète voleuse Sheila, l’impulsif barbare Bobby, le craintif chevalier Eric et l’incertain magicien Presto, ils ne demandaient qu’à retourner dans leur propre monde…



Mais tenter de s’échapper des royaumes s’est avéré bien difficile ! Le danger qui rôde à chaque tournant, l’énigmatique Grand Maître qui n’est pas d’une grande aide et Vengeur, la force du mal, qui ne recule devant rien pour mettre la main sur les armes magiques sur lesquelles les enfants ont appris à compter… et pour couronner le tout, Hank a fait une découverte surprenante : Malgré les périls, Sheila, Bobby, Diana et les autres ne sont plus si sûrs de vouloir rentrer chez eux !



David M. Booher (Canto) et Sam Maggs (Rick and Morty Ever After) rejoignent George Kambadais (John Carter of Mars) pour un « épisode perdu » palpitant du dessin animé des années 80 qui a marqué avec tendresse nos cœurs d’enfants !

Prix : 16.95€