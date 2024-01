Dakota Johnson s'exprime sur le tournage de Madame Web

L'année super-héroïque de Sony débute tout prochainement avec la sortie de Madame Web, film le plus long de son univers arachnéen. Tête d'affiche du long-métrage, Dakota Johnson est en pleine tournée médiatique et quelques citations tirées d'un entretien pour Entertainment Weekly ont intrigué ce week-end.

Dirigée par S.J Clarkson, l'actrice a témoigné de sa pleine confiance en la réalisatrice :

Je n'ai jamais vraiment fait de film où tu es devant un écran bleu, et de fausses explosions détonnent, quelqu'un balance "Explosion !" et tu dois faire comme s'il y avait une explosion. C'était complètement délirant pour moi. Je me disais : "Je ne sais même pas si ça va être bien ! J'espère que j'ai fait du bon boulot !" Mais je lui faisais confiance. Elle travaille dur, elle est constamment rivée sur le film depuis qu'on a commencé.