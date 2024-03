Le court-métrage The Spider Within est en ligne

Un tie-in à Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sony a diffusé sur sa chaine Youtube un court métrage en lien avec ses films d'animation du Spider-Verse. Intitulé The Spider Within: A Spider-Verse Story, il se focalise sur le stress que subit Miles Morales au quotidien. Il a été conçu en collaboration avec le Kevin Love Fund, une association qui s'intéresse à la santé mentale, et cherche à lever des fonds pour un programme soutenu par Sony. D'abord projeté au festival d'Annecy, le film est désormais disponible à tous, du moins pour les anglophones du moins.