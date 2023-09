[Sorties Comics] Vendredi 22 Septembre

Urban Comics

Un monde médiéval se voit bouleverser à jamais lorsqu'un vaisseau spatial s'écrase sur une planète condamnée. Des années plus tard, le Royaume des Tempêtes confronte le tout-puissant Royaume des El et rassemble des alliés pour le défier. Mais les El peuvent compter sur un allié de poids en la personne de Bruce Wayne, l'impitoyable et dévoué chef de la garde, bien décidé à éradiquer la magie de ses terres... Les alliances se noueront et se briseront, les monarques tomberont, les royaumes s'élèveront, et ce qui semblait être la fin du monde pour beaucoup... n'était que le début d'une nouvelle ère.

Contenu vo : Dark Knight of Steel #1-6 + Dark Knight of Steel: Tales from the Three Kingdoms

Prix : 24€