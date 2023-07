[SDCC] Batman: Outlaw et une nouvelle série Outsiders

La San Diego Comic Con 2023 a été l'occasion pour DC de dévoiler de nouveaux titres autour de l'univers du Chevalier Noir de Gotham.



C'est en octobre prochain que le titre Dectective Comics proposera, pour son numéro #1076, un nouvel arc intitulé Batman: Outlaw. Dans la continuité du Batman: Nocturne de Ram V, cet arc annoncé en 4 numéros comme un "intermezzo", comprenez un entracte, mettra en vedette les artistes Dustin Nguyen et Jason Scott Alexander. Le récit aux allures de western, suivra un groupe de cow-boys lancé au secours de Batman.

Par ailleurs, ce fut l'occasion pour Ram V de révéler avoir signer un contrat d'exclusivité sur deux ans avec DC Comics.

Novembre marquera le lancement de la nouvelle série Outsiders. Scénarisée par Collin Kelly et Jackson Lanzing, dessinée par Robert Carey, la série fera suite aux évènements de Gotham War prévu pour le mois d'août.

Comme le dévoile les premiers visuels de la série, l'équipe se composera de Kate Kane/Batwoman, Luke Fox/Batwing et d'une toute nouvelle version de ce qui s'apparente être The Drummer de l'univers de Planetary.

Enfin DC a révélé un mini trailer sur le titre Batman: Gargoyle of Gotham, à paraître en septembre, où Rafael Grampá livrera une version originale sur les débuts du Chevalier Noir , accompagné aux dessins par Matheus Lopes.

