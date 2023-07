[SDCC] DC annonce Justice League Vs Godzilla Vs King Kong

DC Comics dévoile un nouveau crossover (d)étonnant lors de la San Diego Comic Con 2023. En collaboration avec Legendary Comics, le titre sobrement intitulé Justice League vs. Godzilla vs. Kong, mettra en scène la recontre des plus grands super-héros de l'univers DC avec les plus grandes forces de la nature du Monsterverse de Legendary.

Écrite par Brian Buccellato et dessinée par Christian Duce, cette mini série en 7 numéros prendra part à la suite d'un affrontement entre la Justice League et la Legion of Doom qui sera à l'origine d'une brèche entre les mondes, provoquant alors l'invasion du Monsterverse sur l'univers de DC.

Le coup d'envoi pour cette première mini-série sur l'invasion du Monsterverse est prévu pour le 17 octobre prochain.