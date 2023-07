[VF] Sélection MDCU de juillet 2023

Sortie le 12 Juillet 2023 chez Panini Comics

Frank Miller, Roger McKenzie, David Michelinie



Lorsque Elektra revient à New York, Daredevil découvre que son amour de jeunesse est devenu un assassin. Par ailleurs, alors que le secret de sa double identité est menacé, Matt Murdock est la cible du Caïd. Et depuis sa cellule, Bullseye, un vilain arrêté par Daredevil, nourrit aussi sa vengeance.

(Contient les épisodes US Daredevil (1964) 158-161, 163-191 et What If…? (1977) 28, précédemment publiés dans MARVEL LES GRANDES ALLIANCES 4 – DAREDEVIL ET ELEKTRA, LES TRESORS DE MARVEL 10 : 1980, MARVEL ICONS : DAREDEVIL PAR MCKENZIE/MILLER et MARVEL ICONS : DAREDEVIL PAR FRANK MILLER 1-2)

Prix : 70€