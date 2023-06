[Review VF] TÃ©lÃ©pathes

Nouveauté de Delcourt, Télépathes est un comics écrit par le réputé J. Michael Straczynski, accompagné de l’excellent Steve Epting au dessin. Il s’agit aussi d’une traduction supplémentaire d’un titre du catalogue de l’éditeur américain AWA Studios, après notamment Grendel, Kentucky, Fight Girls ou Not All Robots.

Le début de l’album nous présente plusieurs personnages, juste avant que la Terre ne soit affectée par une éruption solaire, leur donnant des capacités spéciales, notamment de télépathie. Une partie de la population mondiale est concernée par ces changements, créant des éléments de chaos. Le sujet du livre est intéressant puisqu’il traite des secrets, et la protection de la vie privée, et donc amène des interrogations très actuelles. En effet, si certaines personnes peuvent lire dans les pensées, quelles seront les conséquences sur le monde ?

Straczynski est loin d’être un débutant, et sa narration est maîtrisée et très hollywoodienne. Le dessin réaliste d’Epting aide d’ailleurs à l’immersion cinématographique. De plus, les thèmes abordés sont très pertinents. En se focalisant sur l’État américain, le scénariste nous montre la crainte des puissants face à ces pouvoirs qui peuvent apparaître chez n’importe qui. Les réactions, peut-être un peu extrêmes, sont plutôt crédibles, et permettent une certaine cohérence à cet univers.

Pourtant, certains passages sont un peu faciles, voire maladroits. Straczynski essaie de justifier l’apparition des pouvoirs avec du blabla scientifique pas vraiment crédible. Au lieu de jouer sur le mystère de l’évènement, et de s’en tenir à la population, il veut nous montrer les coulisses au plus haut niveau de l'Etat, avec notamment des scientifiques confirmés. Mais l’auteur ne semble pas maîtriser totalement son sujet, et provoque l’effet inverse que celui recherché. C’est dommage, d’autant que ce n’est pas vraiment nécessaire.

L’idée de l’album est de dénoncer un système basé sur le mensonge. L’apparition de la télépathie chez une partie de la population permet de révéler la vérité, et donc provoque un changement de paradigme. Malgré une faiblesse d’écriture au niveau des références scientifiques, mais aussi historiques, la réflexion du scénariste semble tracer un parallèle avec des évènements majeurs qui a impacté notre société, comme par exemple le Covid. Dans son propos, le livre, en plus de nous offrir des affrontements de gens avec des superpouvoirs, offre une lecture intéressante, et qui s’inscrit bien dans son époque.

L’autre souci est que Straczynski « s’autoconcurrence ». L’aspect super-héroïque réaliste a déjà été exploité, et notamment de manière profonde dans… Rising Stars. Même si l’auteur arrive à se renouveler, le récit reste très proche. Et de la même façon, l’histoire semble se mettre en pause. En effet, la fin de l’album est très ouverte, et semble tout mettre en place pour une suite. Seulement, le tome n’est pas numéroté par Delcourt, et aucune suite n’est arrivée pour le moment aux Etats-Unis.