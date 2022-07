[Review VF] Fight Girls

Fight Girls est une nouvelle publication de Delcourt, annoncée de longue date. Il faut dire que son auteur, Frank Cho, a pris son temps puisque deux ans se sont écoulés entre l’annonce et la sortie américaine chez AWA Studios.

Fight Girls se déroule dans un univers de science-fiction, l’empire Gilmoran, qui vient de se retrouver sans reine. Afin de rétablir une femme sur le trône, dix d’entre elles vont devoir s’affronter sur quatre épreuves afin de déterminer qui siégera auprès du roi. Ce scénario n’est pas très développé, il est d’ailleurs résumé en une seule planche, même si certains rebondissements vont s'y rajouter. Dès la deuxième page, l’action se lance : inutile de rendre l’univers trop compliqué selon Cho, place plutôt à l’action !

Frank Cho est connu pour bien dessiner, et tout particulièrement les femmes, qu’il met souvent en valeur sur des couvertures. Le fait d’avoir une compétition entre dix femmes n’est donc pas anodin. La couverture de l’album et le titre parlent d’eux-mêmes, si vous avez peur de n’avoir qu’un prétexte pour voir des femmes en petites tenues s’affronter, c'est malheureusement le cas. Il faut tout de même avouer que Cho le fait de manière intelligente, et propose un peu plus que ce postulat.

En effet, les femmes présentes dans l’album sont des sportives entraînées à la survie. A aucun moment, elles ne sont rabaissées, et la conclusion de l’histoire est d’ailleurs très parlante sur ce point. Il est étrange de les voir si légèrement vêtues en pleine jungle ou en plein désert, mais leur attitude n'est pas vraiment insultante pour le sexe féminin. Cependant, si ce postulat de base ne plait pas, n’y allez pas.

Le récit est très rythmé, et son intérêt principal est surtout le dessin de Cho. Sur ce point, pas de déception, son trait est solide, fin, et très travaillé. Il y a de nombreuses scènes sans dialogue, juste avec le texte des commentateurs. L’exercice que propose l'artiste est vraiment de mettre en valeur son dessin, en pleine action. C’est vraiment réussi, la lecture est fluide et agréable. Si vous aimez le style de Cho, c’est à posséder ! Attention tout de même, certaines scènes sont très violentes. De plus, l’album se finit sur une galerie de couvertures et des croquis de recherche de Cho.