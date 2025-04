[Review VF] Lord Baltimore - Intégrale tome 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 2 de l'intégrale de Lord Baltimore, écrit par Mike Mignola et Christopher Golden, et dessiné par Peter Bergting. Il est sorti le 23 avril pour 49 euros. Il contient le titre US Baltimore Omnibus 2, et correspond aux tomes 5, 6, 7 et 8 de la précédente édition VF.

Mike Mignola & Christopher Golden, associés à Ben Stenbeck (Poussière d'os) & Peter Bergting nous livrent la fin de cette magistrale et magnifique série d'horreur.

Lord Baltimore poursuit sa traque de l'assassin de sa femme, le maître vampire Haigus, à travers une Europe du début du XXe siècle dévastée par la guerre et le réveil des buveurs de sang. Baltimore a affronté Haigus au coeur de Londres, mais le combat est loin d'être terminé...

Mike Mignola, créateur de l'univers d'Hellboy et du BPRD, nous offre avec Lord Baltimore une œuvre à la fois familière et singulière. Adaptée d'un roman coécrit avec Christopher Golden, c’est avec ce tome que la série s'aventure au-delà des limites du récit original. En effet, l’histoire va aller au-delà de la traque du vampire Haigus qui a tué la femme de Baltimore.

L'intrigue, ancrée dans une atmosphère du début du XXème siècle, nous plonge dans un monde où le paranormal se mêle à une réalité historique. Baltimore, héros tourmenté, poursuit sa quête avec une détermination implacable, traquant vampires et autres créatures cauchemardesques, jusqu'au mystérieux Roi Rouge. Les récits se déploient à travers des mini-séries interconnectées, où l'horreur côtoie l'aventure dans des décors variés, des villages estoniens empreints de mysticisme aux cités antiques hantées par les ombres.

L'écriture navigue entre tension et action, ménageant des moments de bravoure et des pertes déchirantes qui rappellent la fragilité de l'existence face aux puissances occultes. Si Baltimore incarne une figure presque invincible, ses compagnons d'infortune, plus humains, sont constamment menacés, ajoutant une dimension dramatique poignante au récit.

Visuellement, la série évolue avec l'arrivée de Peter Bergting aux côtés de Ben Stenbeck et Dave Stewart. Le style graphique, bien que parfois moins détaillé, parvient à capturer l'esthétique de Mignola tout en développant sa propre identité, servant l'ambiance sombre et envoûtante de l'univers.

Cependant, malgré ses qualités indéniables, Lord Baltimore ne parvient pas toujours à se départir d'une certaine familiarité avec les autres œuvres de Mignola. La structure narrative, rappelant celle du BPRD, et les thèmes abordés peuvent donner une impression de déjà-vu aux lecteurs habitués à l'univers de l'auteur.

La série se démarque tout de même en exploitant la période du début de XXème siècle, peu utilisée dans l’univers d’Hellboy. De plus, cet univers ne contient pas que Hellboy, mais aussi le BPRD, Witchfinder, Lobster Johnson… Cette étendue peut être inquiétante, alors que l’intégralité de Lord Baltimore tient désormais dans deux beaux volumes à dos rond, qui trôneront fièrement dans votre bibliothèque.