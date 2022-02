[Review VF] Grendel, Kentucky

Delcourt est allé dénicher ce comics chez le jeune éditeur américain AWA Studios, fondé en 2018 notamment par Axel Alonso et Bill Jemas, anciens pontes de chez Marvel. Mini-série transformée en un récit complet, Grendel, Kentucky est un album de Jeff Mccomsey et Tommy Lee Edwards.

L’action se déroule en 1971. Marnie est une cheffe d’un groupe de femmes bikers. Elle apprend la mort de son père adoptif, et retourne dans la ville de Grendel, située dans le Kentucky. Cependant, sa mort lui semble suspect, et avec son demi-frère Denny, elle va enquêter afin d’éclaircir les circonstances qui l’ont conduit dans la tombe. L’intrigue se met très vite en place, il n’y a pas le choix puisque toute l’histoire est compris dans les quatre chapitres de cet unique album.

La structure du récit est très bien travaillée, et les divers éléments se dévoilent progressivement. Le rythme est agréable, et on se laisse prendre par l’histoire. Même si elle peut sembler ne pas être très originale, la période et l’ambiance lui donnent un certain cachet. En fait, l’intrigue relativement simple permet de bien raconter l’histoire, et d’arriver à proposer des moments plutôt bien mis en scène et bien écrits.

L’ambiance travaillée va virer dans la violence et l’horreur, et se diriger vers une histoire de monstre. L’auteur dit avoir voulu faire un Beowulf à la sauce country noir, et effectivement l’intrigue est la même que dans le fameux poème, même si elle s’arrête plus tôt. Le scénario n’est donc pas le point le plus important de cet album, c’est plutôt son ambiance, notamment inspirée des films grindhouse. Il s’agit d’une histoire de chasse au monstre, dans une ambiance de films de motards très américains.

Du coup, si le rythme et la structure du récit sont réussis, il fallait tout de même un dessin à la hauteur. Les planches sont parfois très chargées, rendant la lecture parfois difficile. Cet aspect permet aussi de donner un sentiment d’étouffement. Le dessin est brut et assez sale, ce qui renforce l’ambiance. Parfois très stylisé, il offre notamment au monstre un design très réussi. Une fois habitué au style graphique, la lecture se fait bien plus agréablement, et offre même de très bon moment, sans bulle de dialogue.