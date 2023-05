Werther Dell'Edera (Something is killing the Children) en dédicace chez Album Comics ce dimanche

Pour le week-end du Free Comic Book Day qui se profile (samedi 6 mai), la libraire spécialisée en comics, Album Comics à Paris, accueille un auteur qui fera sa première venue en France pour une dédicace, le dessinateur de la série à succès Something is Killing the Children, à savoir Werther Dell'Edera !

Il y sera présent le dimanche 7 mai, et vous pouvez toujours réserver votre place sur le site albumcomics.com. Les 5 tomes de la série sont disponibles dans les packs dédicaces, ainsi que le bandana et surtout, une jaquette exclusive !

Un bel invité, pour une belle série, pour un beau week-end de célébration des comics !