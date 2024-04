Le Free Comic Book Day 2024 à Comics Zone

C'est samedi 4 mai que nous fêterons les comic books à travers le monde pour cette édition 2024. Pionnière en la matière en France, la libraire Comics Zone et ses deux boutiques soeurs sont une nouvelle fois au rendez-vous du Free Comic Book Day, avec un très joli programme que l'on vous partage, en vous invitant chaudement à participer à l'évènement si vous êtes dans le coin.

Comme chaque année, les librairies Comics Zone, Côté Manga et CZ VO célèbrent la journée des comics gratuits ! Cette année, ça tombe le même jour que le Star Wars Day, alors rendez-vous le samedi 4 mai aux 320 et 322 rue Garibaldi pour un FCBD galactique !

De 10 heures à 19 heures, de nombreuses animations sont mises en place : dédicaces, rencontres, stands extérieurs et une multitude de promotions et de cadeaux à gagner !

Mais surtout, près de 2 500 comics et mangas en anglais sont distribués gratuitement aux personnes qui entreront dans la librairie CZ VO et ses voisines. Retrouvez parmi la sélection Spider-Man , Batman, Transformers, TMNT... et bien d’autres ! Et aussi l'emblématique sketchbook FCBD, édité par Comics Zone. Un recueil d'illustrations de différents artistes, amateurs et professionnels, offert aux lecteur.ices, dont le thème cette année est : French Touch...

Cette année, deux titres français seront distribués : Star Wars Vision et Photonik !

Au programme de cette nouvelle édition :

Pour cette édition 2024, la JEDI ACADEMY de Lyon ouvrira les festivités avec une démonstration de sabre laser devant la librairie Comics Zone.

DÉDICACES

- Paul Renaud et Ciro Tota se retrouvent sur les tables de Comics Zone pour une dédicace exceptionnelle à l’occasion d’une sortie exclusive française autour du légendaire Photonik.

- La librairie VO accueille Cédric Poulat, artist cover chez Dynamite, et Étienne Bossy, qui dessinera autour du thème de Star Wars et Jean-Louis Mast.

- Des artistes émergent.es, Sarah « Renart’ » et Anthony Benteo, seront présents à Côté Manga pour vous faire découvrir leur talent. A leur côté, Ludo Lullabi illustrateur reconnu à l’internationale sera présent pour du dessin gratuit.

STANDS EXTÉRIEURS

Le long du trottoir, s’étalant du 320 au numéro 322 de la rue, de nombreux stands seront mis en place pour accueillir les visiteurs lors de leur parcours :

- Déstockages sur des centaines d’articles d’occasion (singles, anciens kiosques, bd d’occasion...)

- Stand associatif local : un point d’informations et d’échanges avec BDCinéGoodies

- Drink&Draw : vous pourrez retrouver Globule et Charles du Drink&Draw de Lyon pour du dessin gratuit Star Wars !

Et bien sûr, encore et toujours, des CENTAINES de cadeaux à gagner tout au long de la journée pour repartir avec des étoiles plein les yeux et les bras chargés de trésors.

Appel à tous.tes les cosplayeur.euses : celles et ceux qui viendront, cosplayé.es, costumé.es ou déguisé.es seront récompensé.es par des comics et cadeaux supplémentaires !

Que le FCBD soit avec vous !