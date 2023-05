Demain, c'est le Free Comic Book Day 2023

Comme vous le savez probablement, le premier samedi du mois de mai est consacré au Free Comic Book Day. Si le Covid semble avoir tué la version française de l'évènement, les éditeurs américains continuent à proposer des petits fascicules que les libraires peuvent offrir.

Marvel proposera deux comics. Un Spider-Man /Venom contiendra 3 histoires sur le tisseur : une pour préparer l'évènement Summer of Symbiotes, une pour préparer le jeu vidéo Marvel's Spider-Man 2, et une dernière en lien avec le dessin animé Spider-Man and his Amazing Friends. Le second comics de Marvel est un Avengers/X-Men, qui nous présente l'équipe Uncanny Avengers qui se formera pendant Fall of X, et un aperçu de GODS, le prochain titre cosmique de Jonathan Hickman.

DC ne participe pas vraiment au FCBD puisqu'il ne passe plus par Diamond, mais l'éditeur proposera tout de même un fascicule gratuit. Il s'agit de Dawn of DC - Knight Terrors qui prépare donc le terrain pour l'évènement Knight Terrors. Il contiendra aussi un aperçu de titres en lien avec Dawn of DC.

Vous trouverez ci-dessous les librairies françaises participantes par ville, ainsi que la liste complète des fascicules par éditeurs. N'hésitez à partager en commentaire s'il manque une librairie participante. Plus d'infos sur le site du FCBD.

LIBRAIRIES FRANCAISES PARTICIPANTES

Paris

PULP'S COMICS

ALBUM COMICS

Lille

ASTRO CITY

Lyon

COMICS ZONE

Nantes

A PLEIN REVES

Gold Sponsors :

Aftershock Comics - Seismic Stories

Archie Comics - Archie Horror Presents: The Cursed Library

Boom! Studios - Ranger Academy

Dark Horse Comics - Umbrella Academy/ The Witcher

Dynamite Entertainment - Red Sonja: She-Devil With A Sword #0

Graphix/ Scholastic - Dog Man And The League Of Misfits

IDW Publishing - Star Trek

Image Comics - Fishflies #1 FCBD 2023 Preview Edition

Kodansha Comics - All Ages Gold Sampler

Marvel Comics - Amazing Spider-Man / Venom

Marvel Comics - Avengers/ X-Men

Titan Comics - Conan The Barbarian FCBD 2023 Special

Viz Media - Choujin X/ Rooster Fighter

Silver Sponsors

Ablaze: Animal Castle FCBD Edition

Action Lab: Princeless

American Mythology Productions: Tom Holland's Fright Night

Arcana Comics: Kotto Kotorra

Boom! Studios: Mech Cadets Fcbd Special

Dark Horse Comics: Star Wars/ Avatar: The Last Airbender

Dial Books: Mexikid

Dynamite Entertainment: Madballs vs Garbage Pail Kids

Fantagraphics Books: The Fabulous Furry Freak Brothers

First Second Books: Investigators: All Tide Up

Gemstone Publishing: The Overstreet Guide To Collecting Comics

Graphix: Baby-Sitters Little Sister: Karen's Haircut

IDW Publishing: Teenage Mutant Ninja Turtles

Image Comics: The Sacrificers #1 FCBD 2023 Preview Edition

Kodansha Comics: Shaman King Flowers & Welcome To Demon School Iruma-Kun

Lev Gleason Publications – Comichouse: Crimebuster Season 1 Issue 1

Marvel Comics: Marvel Voices #1

Marvel Comics: Spidey and His Amazing Friends #1

Oni Press: Punch Up! Preview

Opus Comics: Frazettaverse #0

Papercutz: Smurfs 65th Anniversary FCBD Special

Random House Children's Books: Sweet Valley Twins: Teacher's Pet

Rebellion: 2000 Ad Regened Presents: The Best Comic Ever

Ten Speed Press: I Am Stan

Titan Comics: Runescape: Untold Tales of the God Wars

Tokyopop: The Nightmare Before Christmas: The Battle For Pumpkin King #1

Udon Entertainment: Street Fighter 6 #0

Valiant Entertainment: Shadowman Dark Legacy FCBD Special

Vault Comics: West of Sundown #1

Viking Books: The Last Comics On Earth

Viz Media: Animal Crossing/ Kirby Manga Mania